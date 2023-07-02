Регионы ПФО возвращаются к миграционному приросту

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин (архив)

Почти в половине регионов Приволжского федерального округа по итогам января — апреля 2023 года зафиксировали миграционный прирост. Картина резко отличается от аналогичного периода прошлого года, когда в 13 из 14 регионов ПФО зарегистрировали убыль. Исключением тогда был лишь Татарстан, население которого и в этом году продолжает прирастать за счет миграции. Подробнее о ситуации — в материале «Реального времени».

Миграционный прирост в Татарстане увеличился в 1,4 раза

За четыре месяца этого года миграционный прирост зафиксировали в шести регионах Приволжского федерального округа. Это три республики — Марий Эл, Мордовия, Татарстан, и три области — Нижегородская, Пензенская и Самарская.

Татарстан оказался самым привлекательным регионом для мигрантов в ПФО — их прирост составил 2 658 человек. Покинули республику за четыре месяца 21 713 граждан, в то время как, например, соседнюю Башкирию — 34 223, а Марий Эл — 5 123.

Прибыл в Татарстан за январь — апрель этого года 24 371 человек. В Башкирию за этот же период, к примеру, приехали 32 709 граждан, а в Марий Эл — 5 445.

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин (архив)

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года миграционный прирост в Татарстане увеличился в 1,4 раза, или на 750 человек. За январь — апрель 2022-го он оценивался в 1 908 человек.

Стоит отметить, что, несмотря на увеличившийся миграционный прирост, число прибывших в Татарстан в январе — апреле 2023 года оказалось меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года, на 3 832 человека. Меньше оказалось и количество выехавших за пределы республики — на 4 582 мигранта.

В остальных регионах Приволжского федерального округа ситуация с миграционным приростом сложилась в январе — апреле 2023 года следующим образом:

Самарская область — 1 679 человек;

Пензенская область — 363 человека;

Мордовия — 330 человек;

Марий Эл — 322 человека;



Нижегородская область — 296 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Марат Гайфуллин (архив)

За первые четыре месяца прошлого года в этих пяти регионах наблюдалась миграционная убыль. Например, в Самарской области она составляла 1 950 человек, в Пензенской — 1 942, в Нижегородской — 2 938, в Мордовии — 1 963, а в Марий Эл — 993 человека.

В Кировской области миграционная убыль снизилась в 148 раз

По-прежнему с миграционной убылью в Приволжском федеральном округе остаются восемь регионов. Это Башкирия, Удмуртия, Чувашия, Пермский край, Кировская, Оренбургская, Саратовская и Ульяновская области.

Заметнее всего миграционная убыль в Башкирии — 1 514. При этом республика в ПФО лидирует по количеству как въехавших в нее, так и выехавших — 32 709 и 34 223 человека соответственно. По сравнению с январем — апрелем прошлого года миграционная убыль в ней сократилась в 1,6 раза.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наименьшая миграционная убыль среди регионов Приволжского федерального округа зарегистрирована в Кировской области — четыре человека, что почти в 148 раз меньше, чем в январе — апреле прошлого года. За четыре месяца 2023-го в этот регион прибыли 10 109 человек, уехали — 10 113.

«Реальное время» на основе данных официальной статистики составило рейтинг регионов ПФО, в которых в январе — апреле 2023 года зафиксировали миграционную убыль. В скобках указаны данные за аналогичный период прошлого года:

Башкирия — 1 514 человек (-2 521);



Саратовская область — 1 478 человек (-4 037);



Оренбургская область — 1 008 человек (-1 334);



Пермский край — 673 человека (-2 025);

Чувашия — 629 человек (-2 241);

Удмуртия — 268 человек (-951);

Ульяновская область — 120 человек (-371);

Кировская область — четыре человека (-591).

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе по итогам января — апреля 2023 года, как и за первые четыре месяца прошлого года, зарегистрировали миграционную убыль. Однако она стала меньше в 477 раз и составила 46 человек, следует из доклада о социально-экономическом развитии России.

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Татьяна Демина