Экономичное энергопотребление позволило КОСу в первом полугодии снизить удельные выбросы в атмосферу на 11%

Фото: предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез»

«Казаньоргсинтез» благодаря решениям в области бережливого производства в первом полугодии 2023 года снизил объемы потребления воды на 9%, а также уменьшил на 11% показатель удельных выбросов в атмосферу, сообщил директор завода «Энергопроизводство» Сергей Ардашев.

— За первое полугодие 2023 года благодаря системному подходу к реализации организационных и технических решений на предприятии удалось сэкономить 516 тысяч кубических метров воды. Проделанная работа позволила достичь снижения потребления на 9% от факта прошлого аналогичного периода. Также за счет мероприятий по снижению потребления энергоресурсов и оптимизации производственных процессов показатель удельного выброса в атмосферу был снижен на 11% от факта 2021 года, — рассказал Сергей Ардашев.

Достичь таких эффектов удается в том числе благодаря интеграции управления энергоресурсами в систему управления эффективностью СИБУРа. Возможные решения в области энергосбережения прорабатываются с учетом лучших практик компании и новых технологий. В качестве основных методов предприятие использует автоматизированный учет потребления и распределения энергоресурсов, проведение энергетических обследований, увеличение доли «зеленой» энергетики, использование в производстве побочных продуктов нефтедобычи и вовлечение пластиковых отходов в производство новой продукции.

— Нам удалось снизить водопотребление за счет реализации комплекса организационных и технических мероприятий. Одно из них — это реализация стратегии частично замкнутого цикла, когда вместо сброса сточных вод в реку они очищаются и повторно вовлекаются в технологию. Также удалось оптимизировать работу существующих водооборотных блоков, что привело к сокращению потребления речной воды с Волги. Эффект был бы неполным без вовлечения сотрудников предприятия в тему рационального использования воды и проведения внутренних аудитов. Например, один сотрудник предложил уйти от протоки воды в зимний период времени путем дополнительного обогрева трубопровода. Это решение позволило снизить потребление воды из Волги на 56 тысяч кубометров в год, — отметил главный менеджер службы главного технолога Ильнар Субхангулов.

У «Казаньоргсинтеза» есть большой потенциал в области уменьшения выбросов парниковых газов и перехода к низкоуглеродистой экономике. Фото предоставлено realnoevremya.ru ПАО «Казаньоргсинтез». Реклама ПАО «Казаньоргсинтез»

По словам специалистов предприятия, они работают не только по сокращению потребления воды, у «Казаньоргсинтеза» есть большой потенциал в области уменьшения выбросов парниковых газов и перехода к низкоуглеродистой экономике.

— Мы проводим организационные мероприятия, которые позволяют сократить потребление электроэнергии, пара, природного газа. Одним из них является бережное отношение к вторичным энергоресурсам, таким как вода, пар, азот и прочее. Меняя свою производственную культуру, мы не только экономим деньги компании, но и делаем наше производство более экономичным и экологичным. Так, за период 2021 года удалось снизить выбросы парниковых газов в атмосферу на 5,8 процента. Это порядка 100 тысяч тонн СО2. Такие объемы сопоставимы с ежедневной эксплуатацией в течение года 30 тысяч автомобилей, — подчеркнул энергоменеджер службы главного технолога Иван Иванов.