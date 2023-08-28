«Казанькомпрессормаш» выдаст заем на 450 млн рублей предприятию из Орловской области

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», АО «Казанькомпрессормаш» заключило сделку на выдачу займа «Ливенскому заводу погружных насосов». Речь идет о 450 млн рублей, которые будут предоставлены предприятию из Орловской области по 25 августа 2025 года.

Сделка между казанским и орловским заводами была заключена 28 августа. Оба предприятия входят в Группу ГМС — крупный российский холдинг, занимающийся разработкой и производством насосного, компрессорного и блочно-модульного оборудования для различных отраслей промышленности: нефтегазовой отрасли, трубопроводного транспорта, атомной и тепловой энергетики, водного хозяйства и ЖКХ.

Напомним, в июне также сообщалось, что совет директоров АО «Казанькомпрессормаш» большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций одобрил крупную сделку. Так, казанское предприятие заключило допсоглашение к договору с «Московским кредитным банком» от 13 сентября 2022 года. Согласно документу, лимит банковских гарантий был доведен до 15 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще ранее — в мае — казанский компрессорный завод сообщил о совершении двух существенных сделок с АО «ЮниКредит Банк». Кредитная организация предоставила для предприятия две суммы в 40 млн и 50 млн евро, что соответствует 3,4 млрд и 4,2 млрд рублей соответственно. Срок исполнения обязательств по сделкам — 8 декабря 2026 года и 30 августа 2025 года.

Стоимость чистых активов АО «Казанькомпрессормаш» по состоянию на 30 июня 2023 года составила 4,6 млрд рублей. При этом на 31 декабря 2022 года они достигали 4,8 млрд рублей.

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Максим Кокунин