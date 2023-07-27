Стоимость чистых активов «Казанькомпрессормаша» составила 4,6 млрд рублей
Стоимость чистых активов АО «Казанькомпрессормаш» по состоянию на 30 июня 2023 года составила 4,6 млрд рублей, выяснило «Реальное время».
По состоянию на 31 декабря 2022 года чистые активы «Казанькомпрессормаш» составили 4,8 млрд рублей.
В июне сообщалось, что совет директоров АО «Казанькомпрессормаш» большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций одобрил крупную сделку. Казанское предприятие из Группы ГМС заключает допсоглашение к договору с «Московским кредитным банком» от 13 сентября 2022 года. Согласно документу, лимит банковских гарантий доведут до 15 млрд рублей. Подробнее — в материале «Реального времени».
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