Совет директоров АО «Казанькомпрессормаш» одобрил сделку на 15 миллиардов рублей

«Казанькомпрессормаш» изменил условия договора с Московским кредитным банком

Совет директоров АО «Казанькомпрессормаш» большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций одобрил крупную сделку. Казанское предприятие из Группы ГМС намерено заключить допсоглашение к договору с «Московским кредитным банком» от 13 сентября 2022 года. Согласно документу, лимит банковских гарантий доведут до 15 млрд рублей.

Период предоставления гарантий с 13 сентября 2022 по 13 сентября 2025 года включительно. Изменится и срок действия каждой гарантии — не более 72 месяцев. При этом гарантии сроком действия более 40 месяцев будут выданы при условии предварительного согласования с банком, в случае если общая сумма всех гарантий в рамках настоящего соглашения составит более 2 млрд рублей.

В повестке заседания совета директоров предприятия вопрос шел восьмым пунктом, девятым была одобрена еще одна сделка. «Казанькомпрессормаш» заключит допсоглашение к договору поручительства с тем же банком и от той же даты — 13 сентября 2022 года. Договор был заключен в обеспечение исполнения обязательств другого предприятия Группы ГМС — АО «Гидромашсервис» по соглашению о выдаче гарантий.

«Казанькомпрессормаш» заключит допсоглашение к договору поручительства с Московским кредитным банком. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Договор о поручительстве до 2034 года

Допсоглашением в договор поручительства внесли изменения. Согласно им, поручитель, то есть «Казанькомпрессормаш», обязуется солидарно с АО «Гидромашсервис» в полном объеме отвечать перед банком за исполнение клиентом обязательств по соглашению о выдаче гарантий. Размер общей ответственности поручителя — 2,065 млрд рублей. Договор будет действовать до 13 сентября 2034 года.

Как уже сообщало «Реальное время», чистые активы АО «Казанькомпрессормаш» за прошлый год составили 4,8 млрд рублей против 3,3 млрд рублей годом ранее (+44,5%), выяснило «Реальное время».



В ноябре прошлого года структура «Группы ГМС» — АО «Гидромашсервис» запустила процедуру принудительного выкупа обыкновенных акций АО «Казанькомпрессормаш». Уставный капитал казанского предприятия был разделен на 351,6 тысячи акций, из которых 336,532 тысячи — обыкновенные.

Структура «Группы ГМС» — АО «Гидромашсервис» запустила процедуру принудительного выкупа обыкновенных акций АО «Казанькомпрессормаш». Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

В мае наше издание также сообщало, что бывший партнер казанцев — немецкий электротехнический концерн Siemens AG, год назад объявивший об уходе из России, пытается урегулировать долговой спор с АО «Казанькомпрессормаш». Его московская «дочка» — «Нефтегаз и Энергетика» предъявила новые требования почти на 2 млн евро к казанскому предприятию в рамках сделки о поставке газотурбинной установки типа SGT-700 мощностью 32,8 МВатт. Такими турбинами комплектовались многие казанские газоперекачивающие агрегаты (ГПА) для разработки месторождений на Ямале.



Василя Ширшова