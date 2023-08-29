Каждый четвертый родитель школьника в Казани нервничает перед Днем знаний

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

24% казанцев, дети которых идут в школу, переживают перед первым сентября. При этом женщины (29%) испытывают стресс чаще мужчин (19%), выяснили аналитики SuperJob.

Треть родителей (32%) планирует взять отгул, чтобы отправить ребенка в школу, 17% — отпроситься на половину дня.

Выходные сотрудникам, имеющим детей школьного возраста, в столице Татарстана предлагает почти половина работодателей: 16% из них — официально, со всеми сопутствующими документами, 32% — без них.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Большую часть казанцев устраивает уровень школьного образования: 16% им довольны, 44% скорее довольны. Однако 10% опрошенных убеждены, что детей учат недостаточно хорошо, еще 21% скорее считают, что это так. Часто образованием в школах не удовлетворены отцы (39%), матерей это касается реже (24%). Мнение респондентов также зависит от возраста: преподавание не устраивает 35% родителей старше 40 лет и 27% более молодых.

Треть жителей Казани не любила начало учебного года. Однозначно ненавидели День знаний 12% горожан, скорее ненавидели — 20%. Однако теплые чувства к первому сентября испытывало большее количество респондентов: 20% из них не могли дождаться начала учебного года, а почти половина казанцев — 48% — скорее ждала его наступления.

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Галия Гарифуллина