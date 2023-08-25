Треть жителей Казани ненавидели начало учебного года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Трое из 10 казанцев признают, что ненавидели первое сентября. Больше остальных негативные чувства испытывают респонденты не старше 34 лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob.

Однозначно ненавидели День знаний 12% горожан, скорее ненавидели — 20%. Теплые чувства к первому сентября испытывало большее количество респондентов: 20% из них не могли дождаться начала учебного года, а почти половина казанцев — 48% — скорее ждала его наступления.

Для половины опрошенных — 51% — День знаний является праздником. Не согласны с этим 32% казанцев. На отношение к началу учебного года влияют возраст и заработок респондентов: в приподнятом настроении пребывают 60% горожан от 45 лет и 53% горожан, получающих от 80 тысяч рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Большинство родителей (68%), воспитывающих детей школьного возраста, считают первое сентября праздником, еще четверть (24%) не выделяют эту дату.

Напомним, в Казани до конца 2023 года откроют четыре новых учебных заведения на шесть тысяч учащихся. Для города это рекорд, сообщает пресс-служба мэрии. Одна из новых школ возводится на улице Курынова в Советском районе Казани. Здание готово на 70% и 1 сентября примет первых учеников, став дополнительным корпусом школы №184.

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Галия Гарифуллина