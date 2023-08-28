Глава Департамента продовольствия и социального питания Казани заявила об «острейшем дефиците» кадров

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Департаменте продовольствия и социального питания Казани наблюдается «острейший дефицит» сотрудников. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила его директор Рима Мухамедшина:



— В настоящее время, как и вся отрасль общественного питания, мы испытываем острейший дефицит профессиональных кадров, — заявила она, уточнив, что для более широкого информирования о вакансиях Департамент продовольствия и социального питания провел массированную единую рекламную кампанию.

Рима Мухамедшина также сообщила, что в Казани удалось создать единый кол-центр по подбору персонала в школьные столовые.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В феврале прошлого года Рима Мухамедшина заявила, что Департамент продовольствия и социального питания справился с проблемой кадрового голода, о котором она говорила осенью 2021 года. «Реальное время» писало, что из-за роста нагрузки случился резкий отток персонала — появилось 279 свободных вакансий.



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Татьяна Демина