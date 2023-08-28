В Казани левые повороты отменены на 30 наиболее загруженных участках дорог

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в Казани левые повороты отменены на 30 ключевых, наиболее загруженных участках дорог. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Отмену левых поворотов он назвал в числе мер, принимаемых для снижения количества пробок и увеличения пропускной способности на дорогах. В списке также единое парковочное пространство, временные ограничения по въезду грузового транспорта в центр Казани, а также специальные автобусные полосы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Казани с начала 2023 года к адаптивной системе управления дорожным движением подключили 17 светофоров. До начала октября к ней присоединят еще четыре объекта.



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Татьяна Демина