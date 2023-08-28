С начала года к адаптивной системе управления дорожным движением подключили 17 светофоров Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани с начала 2023 года к адаптивной системе управления дорожным движением подключили 17 светофоров. До начала октября к ней присоединят еще четыре объекта, сообщил на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

— Первый этап внедрения адаптивной системы был реализован в рамках подготовки к проведению в Казани Всемирной летней универсиады 2013 года. Тогда был установлен и подключен к АСУДД 101 светофорный объект. Но эта работа была планомерно продолжена, и на сегодня к системе подключено 212 ключевых перекрестков Казани, — рассказал он.

На 2023 год в план по подключению светофоров к адаптивной системе управления дорожным движением включили 21 объект. До 1 октября присоединят к ней участки в Советском районе Казани, на выезде из города по Мамадышскому тракту, на который поступают многочисленные жалобы из-за пробок.

realnoevremya.ru/Илья Репин

Напомним, в Казани в 2023 году для обеспечения безопасности передвижения лиц с ограниченными возможностями здоровья на 33 существующих светофорах планируют установить систему звукового оповещения. Речь идет о проспекте Ямашева, улицах Декабристов, Чистопольской, Бондаренко, Гагарина, Волгоградской, Короленко и других.



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Татьяна Демина