В столовых школ Казани появятся салат-бары

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В столовых казанских школ появятся салат-бары. Об этом на «деловом понедельнике» сообщила директор городского Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина.

— С нового учебного года мы будем делать еще больший акцент на овощи и предложим нашим школьникам салат-бар. Суть заключается в том, что наши дети самостоятельно формируют свой овощной салат, учитывая овощные предпочтения и, возможно, аллергии, — рассказала она.

Салат-бар, перед тем как внедрить во все школы Казани, протестировали во втором полугодии прошлого учебного года в гимназии №16, лицее №146, а также в пришкольных лагерях школ №125 и №169. От детей и родителей были получены положительные отзывы.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Рима Мухамедшина обратила внимание, что в Казани в последние годы растет процент ожирения среди детей. Это она объяснила популярностью фаст-фуда, газировки, малоподвижным образом жизни и увлечением гаджетами.

Рима Мухамедшина рассказала, что к началу учебного года 2023/24 благодаря открытию новых школ в столовых появилось 2 880 посадочных мест. В отремонтированных школах прибавилось еще 478 мест. Всего за последние пять лет благодаря проведению ремонтных работ и открытию новых школ количество посадочных мест в школьных столовых увеличилось более чем на 11 тысяч.



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Татьяна Демина