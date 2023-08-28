В формате ресторанов в Казани работают 90% школьных столовых

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В формате школьных ресторанов в Казани в новом учебном году будут работать 90% всех столовых общеобразовательных учреждений. Об этом на «деловом понедельнике» рассказала директор городского Департамента продовольствия и социального питания Рима Мухамедшина.

— К началу учебного года благодаря открытию новых школ появилось 2 880 новых посадочных мест. В отремонтированных школах прибавилось еще 478 мест. Всего за последние 5 лет благодаря проведению ремонтных работ и открытию новых школ количество посадочных мест в школьных столовых увеличилось более чем на 11 тысяч, — заявила она.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в Казани обновление столовых в школах планируется завершить в 2024 году. Мэр города Ильсур Метшин заявил, что за последние 5 лет отремонтировали 132 пищеблока. В результате количество посадочных мест в столовых школ выросло на 4,2 тысячи.

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Татьяна Демина