По итогам первого полугодия товарооборот между Россией и Индией возрос втрое

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По итогам первого полугодия 2023 года товарооборот между Россией и Индией возрос втрое — до $33,5 миллиарда. Об этом сообщает «РИА Новости».

Импорт российских товаров увеличился в три раза — до $31,5 миллиарда. Индийские поставки выросли в 1,7 раза — до $1,9 миллиарда.

Так, торговый дефицит Индии с Россией за этот период расширился в 3,3 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года — до 29,6 миллиарда долларов.

Напомним, Россия в апреле — мае стала второй по объему экспортированной в Индию продукции. Импорт относительно аналогичного периода прошлого года возрос на 200% — с $3,6 млрд до $11 млрд. На первом же месте среди поставщиков Индии находится Китай. Объем товаров составил $15,75 млрд.

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Елизавета Пуншева