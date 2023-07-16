Россия стала второй страной по объем экспортированной в Индию продукции

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Россия в апреле-мае стала второй по объему экспортированной в Индию продукции. Этому свидетельствуют данные индийского Министерства торговли по импорту.

Импорт относительно аналогичного периода прошлого года возрос на 200% — с с $3,6 млрд до $11 млрд. На первом же месте среди поставщиков Индии находится Китай. Объем товаров составил $15,75 млрд.

Товарооборот России и Индии в январе — апреле 2023 года возрос почти в 4 раза — до рекордных $21,8 миллиарда. Тогда Россия вышла на 4-е место с 5-го среди крупнейших торговых партнеров страны.

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Елизавета Пуншева