Татарстан готов направить на всероссийские соревнования по художественной гимнастике 2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Министерство спорта Татарстана занялось поиском подрядчик, который организует и проведет в Казани всероссийские соревнования по художественной гимнастике. На эти цели из республиканского бюджета готовы выделить 2 млн рублей.

От подрядчика требуется организовать торжественную церемонию открытия с десятиминутным акробатическим выступлением и семиминутным танцевальным номером в татарских национальных костюмах, передающим колорит татарской культуры в виде брейкданса. Ведущий мероприятия будет один.

Подрядчик должен на 3 дня предоставить помещение для проведения соревнований и микроавтобусы. От него также требуется организовывать ежедневные кофе-брейки для судей и членов оргкомитета — черный и зеленый пакетированный чай, сахар в стиках, печенье двух видов, выпечку как минимум трех видов, а также конфеты, джемы и фрукты.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Для участников соревнования закупят 4,5 тысячи полулитровых бутылок столовой негазированной воды. Волонтеров, которые будут помогать в проведении мероприятия, обеспечат обедами — водой, чаем, растворимым кофе, салатами, первым и вторым блюдом, выпечкой, печеньем и конфетами.

В июне в Казани проходил международный турнир Yoldiz Cup по художественной гимнастике.

В соревнованиях участвовали спортсменки из России, Белоруссии, Казахстана, Индии, Армении, Киргизии и ОАЭ. Как это было — в фоторепортаже «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина