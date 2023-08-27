Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Абхазии — пострадали девять человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Гудаутском районе Абхазии столкнулись микроавтобус и легковушка. По информации МЧС республики, в результате аварии пострадали девять человек.

— Сигнал о происшествии поступил в МЧС РА в 2 часа 49 минут. На место происшествия выехали спасатели ПСО МЧС РА, медуправления МЧС РА, ПСЧ по охране Гудаутского района, ПСО Сухум. В результате аварии пострадали девять человек, приехавших на отдых в республику. Все они доставлены в больницу, — рассказали в ведомстве.

По данным СМИ, большая часть пострадавших туристов — россияне.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Анталье в результате столкновения с припаркованным у обочины эвакуатором погиб водитель автобуса, получили ранения пять российских граждан. Инцидент произошел еще в июне.



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Айрат Назипов