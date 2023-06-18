В Анталье пять россиян получили травмы в результате ДТП с автобусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Анталье в результате ДТП с автобусами пять российских туристов получили травмы. Они госпитализированы, сообщили в генконсульстве России в Турции.

— 17 июня 2023 года в районе Манавгата (провинция Анталья) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившего из Аланьи в аэропорт группу из 25 российских туристов. В результате столкновения с припаркованным у обочины эвакуатором погиб водитель автобуса, получили ранения пять российских граждан. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь под наблюдением врачей. По информации специалистов, их жизни находятся вне опасности, — отмечается в сообщении в Telegram-канале.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Генконсульство поддерживает контакт с местными властями, администрацией больниц, страховыми агентствами и представителями туроператоров.

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Елизавета Пуншева