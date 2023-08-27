Владимир Путин рассказал о развитии угольной отрасли в России

Несмотря на все вызовы и ограничения, угольная отрасль развивается. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время поздравления шахтеров с профессиональным праздником.

— Отрасль развивается, наращивает добычу и переработку угля, находит новые, перспективные рынки сбыта, внедряет передовые технологии, вносит весомый вклад в обеспечение энергетической безопасности страны, в устойчивую работу промышленных, в том числе оборонных предприятий, в решение насущных социальных проблем, — сказано в сообщении российского лидера.

Он пожелал работникам отрасли здоровья, успехов, осуществления намеченных планов и замыслов.

realnoevremya.ru (архив)

День шахтера — профессиональный праздник шахтеров, история которого началась во времена Советского Союза. Первое празднование Дня шахтера состоялось 29 августа 1948 года. В начале того же года был издан приказ «О подготовке к празднику День шахтера».

В апреле сообщалось, что запасов угля в России может хватить более чем на 100 лет, а при максимальном использовании ресурсов показатель может увеличиться еще на 200 лет.



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Айрат Назипов