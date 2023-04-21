Запасов угля в России может хватить на 300 лет

Разведанных запасов угля в России может хватить более чем на 100 лет, а при максимальном использовании ресурсов показатель может увеличиться еще на 200 лет, заявил замглавы Минэнерго РФ Сергей Мочальников в ходе коллегии Роснедр.



— У нас с ресурсами, с запасами все хорошо, и это позволяет в целом стране чувствовать себя обеспеченной энергетической безопасностью. В достаточно непростых условиях она выходит на первый план, — приводит его слова ТАСС.

По словам замминистра, все внутренние потребности страны по поставкам угля удовлетворяются, а экспорт является драйвером развития отрасли. Также новые угольные месторождения и энергетические кластеры открываются на востоке.

Фото: pxhere.com

Министрам энергетики, окружающей среды стран G7, собравшимся на переговорах в Японии, после двух дней дискуссий не удалось установить срок отказа от использования угля при производстве энергии. Так, Британия и Канада выступают за отказ от угля. Однако председательствующая на встрече Япония не смогла назвать конкретную дату, после которой стоило бы прекратить использование угля.

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Маргарита Головатенко