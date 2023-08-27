Индия впервые за четыре последних года купила у России партию урана

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В июне Россия поставила Индии первую с 2019 года партию урановой руды. Об этом информирует «РИА Новости» со ссылкой на данные индийского Министерства торговли и промышленности.

Объем купленной Нью-Дели партии урановой руды составил 118 тонн. Ее цена составила $13,5 млн.

Последний раз Москва поставляла в Индию урановую руду в 2019 году. Тогда Россия заработала $101,6 млн.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, США закупили у России 416 тонн урана в первом полугодии, что в 2,2 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года (188 тонн) и максимум с 2005-го, когда в США ввезли 418 тонн топлива из России.



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Айрат Назипов