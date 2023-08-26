В 2024 году в России в ЕГЭ по истории может появиться задание, посвященное СВО

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В ЕГЭ по истории в 2024 году может появиться задание, посвященное специальной военной операции. Это следует из проекта экзамена, размещенного на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Так, в пятом задании экзамена требуется соотнести событие с его участником. Среди вариантов события наряду с Ледовым побоищем есть СВО, а среди участников — Ольга Качура.

Во втором задании ЕГЭ школьник должен расположить события в хронологическом порядке. В события добавят подписание договоров о принятии Донецкой, Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России.



16 августа о тревожной тенденции к снижению числа выпускников татарстанских школ, которые выбирают для сдачи ЕГЭ физику, химию, биологию и профильную математику, сообщил на августовском педсовете министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

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Елизавета Пуншева