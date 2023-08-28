Суд Татарстана объяснил пятимесячный перерыв в деле о беспилотниках

С 30 марта 2023 года в Верховном суде РТ не состоялось ни одного заседания по засекреченному делу Александра Гомзина, бывшего гендиректора и главного конструктора ОКБ им. Симонова. Столь длительный перерыв связан с переводом части материалов дела на русский язык, пояснили «Реальному времени» в пресс-службе суда. Сколько еще времени может занять перевод, уточнять не стали.

По данным источников «Реального времени», еще на стадии предварительного следствия к делу приобщили документы в 40 томах на иностранных языках. Во время первого процесса исследовать их не стали, при повторном рассмотрении возникла необходимость более детального изучения. Поэтому суд потребовал перевода документации с немецкого и английского языков на русский.

Напомним, Гомзина обвиняют в мошенничествах на 494 млн рублей с выводом 390 млн рублей на счета зарубежных компаний в рамках выполнения оборонных госконтрактов по проектам беспилотников «Альтиус» и «Зеница». Вину бывший гендиректор ОКБ им. Симонова отрицает.

realnoevremya.ru

Дело поступило в Верховный суд Татарстана в октябре 2020-го, а в августе 2022-го суд вернул его в прокуратуру для устранения процессуальных нарушений. Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции с возвратом не согласился, и в ноябре 2022-го процесс стартовал заново. И вновь в закрытом режиме ввиду наличия в некоторых материалах сведений, составляющих гостайну.



Результат первого процесса представители защиты комментировали так:

«Следствие игнорировало фактические обстоятельства выполнения Гомзиным А.В. всех нормативных требований и установленных законом правил выполнения гособоронзаказа. И дело возвращено не только из-за назначенной судом экспертизы, которая в своем заключении опровергает причастность Гомзина А.В. к инкриминируемым преступлениям, но из-за совокупности исследованных судом доказательств, а это около ста свидетелей и многочисленные письменные материалы».



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Ирина Плотникова