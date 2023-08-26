СМИ: в 2023—2024 годах Россия будет доминировать на рынке зерна

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Несмотря на ситуацию с судоходством в Черном море, Россия продолжит доминировать на рынке зерна в 2023—2024 годах. Об этом пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на данные консалтинговой компании в сфере агробизнеса Agritel.



— Российское господство сохранится, и оно необходимо в условиях неустойчивого глобального баланса, — приводит газета слова главного аналитика по сельхозрынкам компании.

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, мировые поставки пшеницы и зерна для производства хлеба сократятся на 3 млн тонн из-за сокращения производства в Канаде и Европе.



— В этом контексте Россия продолжит укреплять свои позиции ведущего мирового экспортера с «экспортным потенциалом в 49 млн тонн пшеницы», что составляет 23% мировой торговли при производстве в 87,5 млн тонн, — указывает газета.

Президент России Владимир Путин заявил, что государство готово вернуться к участию в зерновой сделке только в случае реального выполнения всех обязательств перед ней. Путин уточнил, что России намеренно чинят препятствия в поставках зерна и удобрений за рубеж.

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Илина Хакимова