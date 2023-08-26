Над Москвой сбили украинский беспилотник

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Ночью 26 августа около 03.00 по московскому времени Украина снова попыталась совершить атаку беспилотником самолетного типа по объектам в Москве и в Московской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.



— Дежурными средствами ПВО беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Истринского района Московской области, — сказано в заявлении ведомства.

Как уточнил мэр Москвы Сергей Собянин, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Напомним, 25 августа Украина пыталась совершить террористические атаки по гражданским объектам над территорией Калужской области с помощью ракеты доработанного комплекса ПВО С-200. Ее уничтожили. Также над территорией Бабынинского района Калужской области пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотником самолетного типа.

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Илина Хакимова