Уполномоченные банки временно приостановили выдачу сельской ипотеки из-за повышения ключевой ставки

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

Уполномоченные банки временно приостановили выдачу сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки ЦБ до 12%, сообщили в Минсельхозе России.

— В целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по данной программе. Выдача будет возобновлена после изменения текущей экономической ситуации, — сказано в сообщении министерства.

Мера поддержки предусматривает получение льготного ипотечного кредита на приобретение или строительство жилья по ставке от 0,1 до 3% годовых. С 2020 года по программе жилищные условия улучшили более 120 тысяч семей.

В Минсельхозе отметили, что продолжают оказывать господдержку на развитие жилищного строительства и благоустройство домовладений. На эти цели в 2023 году направили 5,7 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле максимальный размер кредита по ставке не более 3% годовых был увеличен с 3 млн до 6 млн рублей для жителей всех регионов, участвующих в программе «Сельская ипотека».



По объему выдачи «Сельской ипотеки» Татарстан вошел в тройку российских регионов-лидеров. По состоянию на декабрь 2022 года в республике было выдано более 3 тысяч кредитов на общую сумму 7,1 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко