В России увеличили размер льготного кредита по сельской ипотеке

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Максимальный размер кредита по ставке не более 3% годовых увеличен с 3 млн до 6 млн рублей для жителей всех регионов, участвующих в программе. Постановление об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Россияне смогут взять льготную ипотеку на строительство жилого дома своими силами с использованием готовых домокомплектов, а в опорных населенных пунктах — на покупку жилья в многоквартирном доме высотой не более пяти этажей.

— Все эти меры — важная часть комплексного развития регионов. Президент обращал внимание, что запрос на новое жилье, а прежде всего на новое качество жизни, у людей колоссальный, — сказал Мишустин на заседании правительства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Кабмина добавил, что принятое решение поможет людям в сельской местности быстрее обзавестись домом или квартирой и посодействует привлечению на эти территории специалистов.

Напомним, что по объему выдачи «Сельской ипотеки» Татарстан вошел в тройку российских регионов-лидеров. По состоянию на декабрь 2022 года в республике было выдано более 3 тысяч кредитов на общую сумму 7,1 млрд рублей. Программа стартовала в 2020 году.

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Айрат Назипов