Сельскую ипотеку в Татарстане оформили более 3 тысяч семей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За почти три года реализации программы сельской ипотеки в Татарстане ее оформили более 3 тысяч семей. Общая сумма выданных кредитов - 6,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе Управления Росреестра по РТ.

Общий срок регистрации ипотеки — 5 рабочих дней, рассказал руководитель ведомства Азат Зяббаров. Электронные документы приобретаемые по программе «Сельская ипотека», регистрируются значительно быстрее, в том числе благодаря реализации в регионе проекта «Ипотека за 24 часа».



Максимальная сумма кредита в Татарстане составит 3 млн рублей. Для семейных пар ее могут увеличить до 6 млн рублей. Средний ипотечный кредит равен 2,6 млн рублей.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Программа «Сельская ипотека» стартовала в 2020 году. По ней граждане могут оформить кредит под льготную ставку до 3% годовых на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, квартиры в новостройке, готового частного дома, а еще на строительство жилья на уже имеющемся участке. Действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова