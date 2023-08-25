В Мамадышском районе Татарстана погиб рабочий — возбуждено уголовное дело

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На сборочном пункте одного из предприятий в Мамадышском районе Татарстана погиб 45-летний рабочий. По этому факту возбуждено уголовно дело по ч. 2 ст. 216 УК России - нарушение правил безопасности.

— По версии следствия, при выполнении сварочных работ по сбору резервуара мужчина нарушил порядок ведения монтажных работ, в результате чего его придавило металлической конструкцией. Получив травмы несовместимые с жизнью, мужчина скончался на месте, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

При расследовании уголовного дела будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, ответственных за обеспечение безопасности на производстве. Сейчас проводятся следственные действия.

realnoevremya.ru (архив)

В Буинске вечером 11 августа 50-летний оператор очистных сооружений погиб в сточном колодце на территории одного из городских предприятий. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

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Айрат Назипов