В Татарстане возбудили дело по факту гибели рабочего в сточном колодце

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В Буинске вечером 11 августа 50-летний оператор очистных сооружений погиб в сточном колодце на территории одного из городских предприятий, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.



Следствие считает, что рабочий спустился в 4-метровый колодец для устранения неполадок. Коллеги обнаружили его спустя несколько часов и вызвали на место сотрудников экстренных служб. Результаты исследования показали, что смерть наступила в результате асфиксии.

Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда». Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В Казани в начале августа на территории котельной «Азино» было обнаружено тело 49-летнего рабочего с признаками поражения электротоком. По данному факту возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ.

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Маргарита Головатенко