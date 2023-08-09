За десять лет в России построили более 800 млн «квадратов» жилья

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За последние десять лет в России ввели в эксплуатацию 822 млн квадратных метров жилья. Такие данные с 2013 года по сегодняшний день озвучил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Ирек Файзуллин.

Из 822 млн «квадратов» жилья больше половины — 435 млн квадратных метров — приходится на многоквартирные дома. Еще 386 млн кв. м — это индивидуальное жилье.

Ирек Файзуллин обратил внимание, что в этом году в России сохраняются высокие темпы ввода жилой невидимости. За январь — июль построили почти 60 млн «квадратов» жилья, пишет ТАСС.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Напомним, за 2022 год в России построили 102,7 млн кв. м жилья. Вице-премьер страны Марат Хуснуллин заявлял, что сохранить в этом году текущие темпы ввода жилья, ставшие рекордными, будет тяжело.



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Татьяна Демина