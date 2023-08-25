Руководитель татарстанской фирмы пойдет под суд по обвинению в сокрытии средств от налоговой

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане утвердили обвинительное заключение в отношении 37-летнего бывшего директора ООО «МКД Сервис». Его обвиняют по ч. 1 ст. 199.2 УК России - «сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам».

Как рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, с января по октябрь 2020 года обвиняемый, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в размере 2,6 млн рублей, с целью сокрытия средств заключал сделки с контрагентом, минуя расчетный счет возглавляемой организации.

В ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого общей стоимостью 1 млн рублей. Свою вину предполагаемый злоумышленник не признал. Он находится под подпиской о невыезде. Дело рассмотрит Зеленодольский городской суд.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Уголовное дело на бизнесмена возбудили в мае этого года. На такое решение следователи пошли после изучения материалов УФНС и УЭБиПК МВД России по Татарстану.



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Айрат Назипов