В Татарстане возбудили уголовное дело на директора фирмы из-за сокрытия денег от налоговых органов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Татарстанские следователи возбудили уголовное дело в отношении 37-летнего директора ООО «МКД Сервис». Его подозревают по ч. 1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов).

— По версии следствия, в 2020 году, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам на сумму более 2,6 млн рублей, подозреваемый осуществил расчеты с контрагентами, сокрыв денежные средства и имущество, за счет которых должно производиться взыскание налогов, страховых взносов, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФНС и УЭБиПК МВД республики. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

В марте прошлого года против руководства ООО «Завод силикатного кирпича» в Набережных Челнах также возбудили дело по статье о сокрытии денежных средств организации, за счет которых должно было производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов. Следствие считает, что в 2020—2021 годах руководство предприятия, зная о наличии просроченной задолженности по налогам и страховым взносам в сумме более 8,5 млн рублей, рассчиталось с контрагентами через третьих лиц на сумму более 24,6 млн рублей, тем самым сокрыв деньги от взыскания.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов