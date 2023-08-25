Дефицит кадров в строительной отрасли России оценивается почти в 200 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На сегодняшний день в строительной отрасли России не хватает примерно 200 тысяч рабочих. Такие данные озвучила руководитель Кадрового центра Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Елена Сенкевич.

Больше всего российская строительная сфера нуждается в монтажниках и штукатурщиках — количество вакансий выросло в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Предложений о работе для сварщиков и отделочников стало больше в 2,8 раза, для бригадиров — в 2,7 раза.



Рядовым рабочим на стройке в регионах России платят в среднем 30—40 тысяч рублей. В столице страны оплата труда в разы выше — 60—160 тысяч рублей, пишет «Интерфакс».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По словам Елены Сенкевич, «дефицит есть повсеместно». Не хватает также работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства — около 100 тысяч специалистов.

В июле директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин рассказывал, что в городе с прошлого года сохраняется отрицательная динамика по вакансиям с строительной сфере. Объем предложения упал на 40%.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина