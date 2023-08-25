Дефицит кадров в строительной отрасли России оценивается почти в 200 тысяч человек
На сегодняшний день в строительной отрасли России не хватает примерно 200 тысяч рабочих. Такие данные озвучила руководитель Кадрового центра Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства страны Елена Сенкевич.
Больше всего российская строительная сфера нуждается в монтажниках и штукатурщиках — количество вакансий выросло в 3,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Предложений о работе для сварщиков и отделочников стало больше в 2,8 раза, для бригадиров — в 2,7 раза.
Рядовым рабочим на стройке в регионах России платят в среднем 30—40 тысяч рублей. В столице страны оплата труда в разы выше — 60—160 тысяч рублей, пишет «Интерфакс».
По словам Елены Сенкевич, «дефицит есть повсеместно». Не хватает также работников в сфере жилищно-коммунального хозяйства — около 100 тысяч специалистов.
В июле директор Центра занятости населения Казани Тимур Муллин рассказывал, что в городе с прошлого года сохраняется отрицательная динамика по вакансиям с строительной сфере. Объем предложения упал на 40%.
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