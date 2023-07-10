В Казани выросло число вакансий в сферах промышленности, туризма и торговли
В Казани летом 2023 года выросло количество вакансий в сферах промышленности, туризма, транспорта и торговли. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил директор Центра занятости населения города Тимур Муллин.
— В большинстве отраслей активность соискателей летом снижается, вследствие чего возрастает потребность в работниках. В сравнении с началом года зафиксирован рост числа вакансий в таких сферах, как промышленность — на 49%, туризм и гостинично-ресторанный бизнес — плюс 10%, транспорт и логистика — плюс 5%, торговля — плюс 8%, — рассказал он.
Тимур Муллин обратил внимание, что с прошлого года в столице Татарстана сохраняется отрицательная динамика по вакансиям с строительной сфере.
— Снижение объема предложения наблюдается в строительстве — минус 40%, и в образовании и культуре — минус 1%, — рассказал он.
Напомним, в Казани уровень конкуренции среди работодателей выше всего в наиболее дефицитных сферах. Это строительство с индексом 3,9, продажи — 4,1, производство, а также транспорт и логистика с индексом 3.
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