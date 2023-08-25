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Сотрудники ФСБ провели в Татарстане антитеррористические учения

12:23, 25.08.2023
Сотрудники ФСБ провели в Татарстане антитеррористические учения
Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео УФСБ России по Татарстану

Сотрудники ФСБ провели антитеррористические учения на объекте, расположенном в акватории Волги. Об этом «Реальному времени» рассказали в пресс-служба ведомства.

— Основной целью состоявшихся учений являлось совершенствование взаимодействия Оперативного штаба со структурами федеральных органов исполнительной власти, специальными и экстренными службами, иными заинтересованными ведомствами при условно совершенном акте террористической направленности, — рассказали в Управлении ФСБ по Татарстану.

На учениях был задействован и вертолет, который сбрасывал воду на горящий объект.

скриншот realnoevremya.ru из видео УФСБ России по Татарстану

В начале августа в УФСБ по Татарстану призвали местных жителей не поддаваться на провокации украинских спецслужб. В регионе зафиксировали значительный рост попыток совершения противоправных акций, организованных киевским режимом.

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Айрат Назипов
ОбществоВласть Татарстан

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