Строительство и транспорт вошли в топ-3 самых травмоопасных отраслей в Татарстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В топ-3 отраслей, где в Татарстане чаще всего фиксируют случаи производственного травматизма, вошли обрабатывающая промышленность, строительство и транспорт. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты республики Эльмира Зарипова.

— К сожалению, есть несчастные случаи. Их уровень в целом остался на уровне прошлых лет, прошлого года. И если посмотреть травматизм по отраслям, самая травмоопасная отрасль, порядка 30% травм приходится на две основные отрасли, — это обрабатывающая промышленность, это строительство. Ну и, конечно, это сфера транспорта, — заявила она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Минтруда Татарстана добавила, что в прошлом году в регионе снизился уровень травматизма в образовательных организациях. При этом он вырос в здравоохранении и в отрасли сельского хозяйства.

Эльмира Зарипова также рассказала, что за январь — март 2023 года в Татарстане возбудили 51 уголовное дело по факту нарушения требования охраны труда (статья 143 Уголовного кодекса России). Проводятся серьезные проверки, которые влекут наложение штрафов.



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Татьяна Демина