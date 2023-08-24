Зинэтула Билялетдинов рассказал, что ему не понравилось в игре «Ак Барса»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Трактора» на Кубке губернатора Челябинской области. Наставник рассказал, что ему не понравилось в игре своих подопечных.

— Очень хорошая игра, она мне понравилась. Соперник очень здорово играл: эффективно, достаточно плотно сыграл. У нас возникли проблемы с выходом из зоны, мы не очень довольны своим меньшинством. Оно было у нас неплохим, но сегодня не сработало, — приводит его слова пресс-служба команды.

Еще наставник опроверг слухи о травме вратаря «барсов» Амира Мифтахова. По словам Билялетдинова, голкипер «просто устал».

— Провел хорошую работу, здорово играл сегодня. «Трактор» создал много моментов, но он нас выручал. Считаю, сыграл блестяще, — оценил Билялетдинов игру Мифтахова.

«Ак Барс» проиграл «Трактору» на Кубке губернатора Челябинской области в серии буллитов. Матч закончился со счетом 4:3.

А в первом матче розыгрыша «Ак Барс» обыграл хоккейный клуб из Тольятти «Лада» со счетом 3:2. Игра состоялась в Челябинске на ледовой арене «Трактор». Предсезонный турнир будет проходить с 23 по 26 августа.

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Айрат Назипов