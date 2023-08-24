Казанский «Ак Барс» уступил «Трактору» на Кубке губернатора Челябинской области

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Казанский «Ак Барс» проиграл «Трактору» на Кубке губернатора Челябинской области в серии буллитов. Матч закончился со счетом 4:3.

На 24-й минуте игры счет в матче открыл хоккеист казанцев Вадим Шипачев. Он реализовал большинство. Но уже спустя 2 минуты хозяева турнира восстановили равновесие в счете — отличился Михаил Котляревский.

В третьей двадцатиминутке казанцы забили два гола. Сначала шайба Александра Радулова вывела «барсов» вперед, а точный бросок Дмитрия Яшкина позволил команде упрочить преимущество. «Трактор» отыгрался усилиями Егора Попова и Виталия Кравцова.

realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

В овертайме команды не выявили победителя. А по буллитам победила челябинская дружина.

В первом матче розыгрыша «Ак Барс» обыграл хоккейный клуб из Тольятти «Лада» со счетом 3:2. Игра состоялась в Челябинске на ледовой арене «Трактор». Предсезонный турнир будет проходить с 23 по 26 августа.



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Айрат Назипов