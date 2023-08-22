Казанский «Ак Барс» взял на предсезонный турнир в Челябинск 25 хоккеистов

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Главный тренер казанского «Ак Барса» взял на Кубок губернатора Челябинской области 25 хоккеистов. Предсезонный турнир будет проходить с 23 по 26 августа.

Состав выглядит следующим образом:

Вратари: Тимур Билялов, Амир Мифтахов, Артур Ахтямов.

Защитники: Кирилл Адамчук, Вячеслав Войнов, Никита Евсеев, Даниил Журавлев, Константин Лучевников, Никита Лямкин, Кристиан Хенкель, Дмитрий Юдин.

Нападающие: Станислав Галиев, Артем Галимов, Никита Дыняк, Дамир Жафяров, Дмитрий Кагарлицкий, Дмитрий Кателевский, Артем Лукоянов, Кирилл Петров, Александр Радулов, Илья Сафонов, Евгений Свечников, Кирилл Семенов, Вадим Шипачев, Дмитрий Яшкин.

Первый матч «барсы» сыграют в среду, 23 августа, против тольяттинской «Лады». Игра начнется в 13:00 на арене «Трактор» имени Валерия Белоусова в Челябинске.

Напомним, В Казани 30 августа — в День республики и города — «Ак Барс» проведет презентацию состава команды на сезон 2023/24. Ряд мероприятий состоится у Центра семьи «Казан». Команда всем составом поднимется на сцену в 19:00.

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Айрат Назипов