Чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» в первом полугодии 2023 года составила 11,7 млрд рублей
ПАО «Казаньоргсинтез» в первом полугодии снизил чистую прибыль по РСБУ до 11,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».
В прошлом году прибыль компании была на уровне 21,8 млрд рублей. Таким образом, показатель сократился в 1,9 раза.
Напомним, «Казаньоргсинтез» выплатил за 2022 год дивиденды на 16,2 млрд рублей. Владельцы обыкновенных акций получили 9,1 рубля на одну ценную бумагу, владельцы привилегированных — 0,25 рубля.
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