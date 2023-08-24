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Чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» в первом полугодии 2023 года составила 11,7 млрд рублей

19:24, 24.08.2023 Сюжет:  ПАО «Казаньоргсинтез» – статьи в бизнес-газете «Реальное время»
Чистая прибыль «Казаньоргсинтеза» в первом полугодии 2023 года составила 11,7 млрд рублей
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

ПАО «Казаньоргсинтез» в первом полугодии снизил чистую прибыль по РСБУ до 11,7 млрд рублей. Об этом сообщает «Интерфакс».

В прошлом году прибыль компании была на уровне 21,8 млрд рублей. Таким образом, показатель сократился в 1,9 раза.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, «Казаньоргсинтез» выплатил за 2022 год дивиденды на 16,2 млрд рублей. Владельцы обыкновенных акций получили 9,1 рубля на одну ценную бумагу, владельцы привилегированных — 0,25 рубля.

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Айрат Назипов
ЭкономикаФинансыИнвестиции Татарстан

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