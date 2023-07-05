Акционеры ПАО «Казаньоргсинтез» утвердили дивиденды за 2022 год

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»

«Казаньоргсинтез» выплатит дивиденды за 2022 год в размере 9,1 рубля на обыкновенную акцию. Такое решение было принято на общем собрании акционеров компании.

При этом владельцы привилегированных акций получат 0,25 рубля на одну ценную бумагу. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 11 июля 2023 года. Для их получения необходимо приобрести ценные бумаги до 7 июля.

В случае с обыкновенными акциями дивидендная доходность колеблется в пределах 8%, с привилегированными — не больше одного процента.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В общей сложности компания выплатит дивиденды на 16,2 млрд рублей.

В прошлом году компания выплатила дивиденды на 7,1 млрд рублей. Большую часть из выплаченной суммы составляют доходы по обыкновенным акциям. Выплаты по ним составили 7 млрд. Остальная сумма пришлась на привилегированные акции.

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Айрат Назипов