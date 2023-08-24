Почти 30 сотрудников исполкома Елабужского района Татарстана нарушили закон о противодействии коррупции

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Почти 30 сотрудников исполкома Елабужского района Татарстана предоставили сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2022 год с нарушениями законодательства о противодействии коррупции. Их выявила прокуратура при проверке, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Один из муниципальных служащих в справке о доходах на жену за прошлый год указал нулевой доход, хотя она получала его, занимаясь предпринимательством без регистрации. Нарушения федерального закона «О противодействии коррупции» Елабужская городская прокуратура обнаружила в справках о доходах и расходах еще 26 сотрудников исполкома.



На имя руководителя исполкома Елабужского района Татарстана Романа Исланова внесено представление. О нарушениях доложили главе муниципалитета Рустему Нуриеву.

По требованию прокуратуры виновные должностные лица привлечены к административной ответственности.

Напомним, за 2022 год и январь — март 2023-го в Татарстане провели 397 проверок сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, большая часть из которых закончилась привлечением чиновников к ответственности. Подробнее — в материале «Реального времени».

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина