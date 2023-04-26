«У нас три замечания и два предупреждения»: озвучены итоги антикоррупционных проверок в руководстве Татарстана

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В Казани озвучили результаты антикоррупционного мониторинга органов власти Татарстана и привели примеры нарушений отдельных чиновников. Оказалось, что больше всего «забывчивых» и нечистых на руку госслужащих живет в районах республики. Они и дорогу к своему дому проложат за бюджетный счет, и об активах родни «забудут», и дополнительные доходы не укажут. Подробнее — в материале «Реального времени».

Исход почти всех проверок один — ответственность

Результаты мониторинга говорят о том, что меры противодействия коррупции необходимо совершенствовать, отметил главный советник Управления раиса Татарстана по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов. За прошлый год и январь — март текущего в республике провели 397 проверок сведений о доходах, расходах, имуществе, обязательствах имущественного характера, большая часть из которых закончилась привлечением чиновников к ответственности.

— У нас осуществлено 30 процедур контроля за расходами. Почти во всех случаях установлены факты представления недостоверных и неполных сведений, и можно сказать, что привлечено к различным видам ответственности за совершение коррупционных правонарушений 390 человек, — сообщил Салават Рахимов.



В итоге доля антикоррупционных проверок, итогом которых стало привлечение того или иного лица к ответственности, составила 98%, тогда как, например, по данным на конец ноября 2022-го, она оценивалась в 96%. Еще пару лет назад показатель лишь немногим превышал 80%.



Фото: realnoevremya.ru

— И мы ставим именно такую задачу, что если, собственно, по итогам анализа началась соответствующая проверка, если выявлен факт представления недостоверных, неполных сведений, человек в любом случае обязательно должен быть привлечен к дисциплинарной либо иным видам ответственности. Самая, конечно, в этой части высшая мера дисциплинарной ответственности — увольнение в связи с утратой доверия, — рассказал спикер.



Он напомнил, что в России с 2018 года ведется реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. «Задерживаются» там такие граждане на пять лет. На сегодняшний день в черном списке числятся более 3,7 тысячи россиян, из которых 19 — татарстанцы. Из этого числа четверых, в том числе трех представителей органов местного самоуправления, включили в реестр в прошлом году. Еще один — это начальник Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Татарстана, уточнил Салават Рахимов.

«Факт есть факт. Незнание закона не освобождает от ответственности»

На сегодняшний день ведутся 19 проверок в отношении лиц из числа руководящего состава Татарстана — граждан, замещающих государственные и муниципальные должности. Работа, как заверил Салават Рахимов, ведется в планомерном, систематическом порядке.

— Уже пять человек привлечены к ответственности. У нас три замечания и два предупреждения. Здесь из пяти человек — три руководителя органов государственной власти. Два — это главы поселений в муниципальных образованиях. Вы можете спросить: а почему 19 было проверок и только всего пять привлеченных к ответственности? Я хочу сразу сказать о том, что это связано с различными процедурными моментами, вопросами. Просто в некоторых случаях у нас пока представительный орган не завершил, так сказать, рассмотрение всей представленной информации, — сообщил он, уточнив, что думает, что всех 19 человек привлекут к ответственности.

Затем Салават Рахимов, как и обещал, перешел к конкретным примерам. Он рассказал, что один из привлеченных к ответственности представителей органов государственной власти купил себе в сентябре соседский земельный участок, зарегистрировал его в октябре, но забыл о нем и не указал в декларации.



— Более интересен третий пример, когда у одного руководителя органа государственной власти выявили, что его супруга владеет ценными бумагами 25 зарубежных компаний, в том числе расположенных в США, Нидерландах и на Каймановых островах. Не был указан уставный капитал данных организаций, полный адрес их нахождения, а также не указаны номинальные величины 1 520 инвестиционных паев, а там, обращаю ваше внимание, общая стоимость была свыше 1,5 миллиона рублей, — сообщил Салават Рахимов, добавив, что у женщины также обнаружили 11 депозитарных расписок на обыкновенные акции.

После того как все это вскрылось, чиновника вызывали объясняться. Мужчина заявил, что ни он, ни его супруга не знали о существовании таких ограничений и запретов, хотя, как обратил внимание спикер, они действуют в российском законодательстве не один год.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

— Сразу же, конечно, было принято решение об отчуждении. Для объективности могу сказать, что его супруга от этих акций потом избавилась. Но факт есть факт. Незнание закона не освобождает от ответственности, тем более если ты руководитель, ты должен знать требования законодательства, тем более сейчас мы говорим об иностранных финансовых инструментах. Так или иначе, этот человек привлечен к дисциплинарной ответственности, — рассказал Салават Рахимов.

«По Агрызскому району здесь, конечно же, крайне неприятная ситуация»

Не менее яркие примеры нарушений спикер привел на примере представителей органов местного самоуправления. Они исхитрились и бесплатную дорогу к своему дому проложить, и «забыть» о полученной поддержке от властей Татарстана.

— Один у нас глава поселения, например, в Ютазинском муниципальном районе, он при представлении сведений не указал доходы, полученные от Министерства сельского хозяйства и продовольствия. Там была выявлена сумма в 100 тысяч рублей. Получают субсидии, получают поддержку, а потом об этом забывают. Он решил реализовать свой трактор, продал свой трактор, получил 250 тысяч рублей, тоже это не указал, не указал пять банковских счетов и так далее, — сообщил Салават Рахимов.

Второй пример взяли из Агрызского района Татарстана. Там глава одного из сельских поселений в справке о доходах супруги не указал 200 тысяч рублей, земельный участок площадью 25 соток, а также срочное обязательство финансового характера более чем на 70 тысяч.

— По Агрызскому району здесь, конечно же, крайне неприятная ситуация в части того, чтобы мы недавно, на днях, вернулись оттуда. У нас выезжали туда наши представители. Были проверены 12 лиц, замещающих муниципальные должности, 12 человек, и у всех 12 были найдены те или иные несоответствия. Поэтому там, конечно, нужно работу очень серьезно подтянуть. И сейчас по этим 12 как раз заканчиваются соответствующие процедурные моменты, — рассказал Салават Рахимов.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

После такой «удачной» проверки в Агрызском районе проверять антикоррупционную сферу специалисты отправились в Альметьевский район. При этом, как уточнил спикер, наибольшее количество коррупционных нарушений в прошлом году зафиксировали в Высокогорском, Кайбицком и Черемшанском районах Татарстана.



Самый интересный, по его мнению, случай, о котором стало известно благодаря «неравнодушному отношению граждан», связан с главой одного из сельских поселений в Буинском районе Татарстана. Он, во-первых, не указал сведения о доходе в 30 тысяч рублей и пять банковских счетов. Во-вторых, там случился конфликт интересов.

— В рамках заключенного муниципального контракта на выполнение работ по ремонту дорог сам глава поселения осуществлял контроль качества проведения одним из обществ с ограниченной ответственностью соответствующих дорожных работ. И во время их выполнения он поручил директору этого общества просто сделать съезд к своему дому. Примерно там получилось так, что были щебенные дороги, десять КАМАЗов едут на ощебенение и один просто заезжает к нему во двор. Выявили эту ситуацию. Сразу поехали в это сельское поселение. Конечно же, сразу встретились с главой этого сельского поселения. Он вначале говорил: «Нет, ничего такого не было». Мы ничего абсолютно не постеснялись, не поленились, взяли лом, это было зимой, взяли лопату и просто начали разгребать перед его домом и начали смотреть, есть или нет. Он сразу сказал: «Ладно, ничего не надо». Признался: «Да, было». Но он говорит о том, что это было вне муниципального контракта: «Я за все заплатил». Мы спрашиваем: «Очень хорошо, если за все заплатил. Как?» Он говорит: «Безналично». Мы говорим: «Ладно. Очень хорошо, если безналично, тем более хорошо», — рассказал Салават Рахимов, пояснив, что безналичные переводы можно отследить в банковских приложениях. «Ты же, наверное, сделал перевод, так покажи, что ты заплатил». — «Ой, я это когда-то что-то удалил. Неправильно. Я отдал наличностью». Мы говорим: «Ладно. Хорошо. Если ты отдал наличностью, собственно, у тебя должен быть какой-то же чек». Ну в итоге человек вообще абсолютно эмоционально себя, так сказать, несдержанно повел. Спросили, кто ему отгрузил этот щебень. Он сказал, что ни за что не платил. В итоге, благо там сумма была небольшая, КАМАЗ щебня, там общее, соответственно, нарушение было выявлено на 3 921 рубль и 30 копеек. Сумма вроде как незначительная. Но еще раз говорю — сам факт того, что часть на дорогу и «ко мне в дом», это, конечно же, абсолютно неприемлемо.

Ущерб глава сельского поселения в итоге полностью возместил. Но информацию о данном факте в итоге все же направили в органы — дело рассматривает прокуратура в Буинске.

Рейтинг активности реализации антикоррупционных мер

Поговорили на пресс-конференции и об активности органов исполнительной власти и муниципалитетов в реализации антикоррупционных мер по итогам 2022 года. Некоторые из них — Минкультуры и Минмолодежи Татарстана — пожурили, так как те все еще остаются в конце рейтинга, который презентовали в республике в прошлом году.

— Та рейтинговая оценка активности, которую мы формируем, здесь речь идет об организационных мероприятиях. То есть это инструмент для ведомств, где им необходимо усилиться, — пояснил замминистра экономики Татарстана — начальник Департамента социально-экономического мониторинга Роман Амирханов, уточнив, что работа носит экспериментальный характер.



В целом, в разрезе республиканских министерств, рейтинг по активности реализации антикоррупционных мер по итогам прошлого года выглядит следующим образом:

Министерство здравоохранения;

Министерство экономики;

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;

Министерство юстиции;

Министерство земельных и имущественных отношений;

Министерство промышленности и торговли;

Министерство спорта;

Министерство финансов;

Министерство транспорта и дорожного хозяйства;

Министерство лесного хозяйства;

Министерство сельского хозяйства и продовольствия;

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи;

Министерство экологии и природных ресурсов;

Министерство образования и науки;

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ;

Министерство труда, занятости и социальной защиты;

Министерство по делам молодежи;

Министерство культуры.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— То же самое Министерство культуры уже второй год подряд, мы уже говорили, что с министром виделись, и уже обговаривали, что работу нужно активизировать. То же самое, например, Министерство по делам молодежи, с предыдущим министром обговаривали. Они были у нас третьи снизу. И мы им говорили: «Вы как минимум должны быть в первой десятке». Они сказали: «Да, конечно, все, мы активизируем нашу работу». В итоге видите, каков результат? Были третьи снизу, стали вторые, — высказался Салават Рахимов.

В группе органов местного самоуправления, где численность муниципальных служащих превышает 400 человек, по активности в реализации антикоррупционных мер лидируют Набережные Челны. Следом идут Казань, Альметьевский, Зеленодольский и Нижнекамский районы Татарстана.

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Татьяна Демина