В России одобрили первую ипотеку по QR-коду

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В России одобрили первую ипотеку, выданную по QR-коду — то есть без заполнения анкеты и предоставления документов. Кредит в размере 6 млн рублей получила семья с детьми из Тюмени по программе «Семейная ипотека», сообщает «Дом.РФ».



Заемщик отсканировал QR-код, который был сгенерирован автоматически в личном кабинете партнера. За несколько минут он получил комплексное решение банка по всем действующим ипотечным программам.

Кредитную документацию подписали в офисе партнера банка. По желанию клиента все процедуры по оформлению ипотеки можно провести в онлайн-формате.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

— По сути, мы свели весь клиентский путь к сканированию QR-кода. Заемщики не предоставляют никаких документов, все данные поступают в банк в момент подачи заявки из его цифрового профиля, — отметил вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов.

Он рассказал, что за неполную неделю с момента запуска опции банк получил более 300 таких заявок.

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Маргарита Головатенко