В Казани стартовала XXIV сессия Казгордумы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана началась XXIV сессия Казанской городской думы IV созыва. В повестку включено 22 вопроса.

Казанские депутаты обсудят сохранение исторического наследия города и внесение изменений в местный бюджет, а также рассмотрят вопрос о жителях, нуждающихся в неотложной поддержке в приобретении жилья по программе социальной ипотеки. На рассмотрение вынесут также проект изменений в решение Казгордумы о прогнозном плане приватизации муниципальной собственности на 2023—2025 годы.

В повестке также вопросы внесения изменений в правила землепользования и застройки Казани в части изменения границ подзоны улично-дорожной сети и в части изменения границ территориальной зоны индивидуальной и блокированной жилой застройки и так далее.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, XXIII внеочередная сессия Казанской городской думы проходила в столице Татарстана 14 июня. На ней расходную часть муниципального бюджета на 2023 год за счет остатков средств бюджета на начало года увеличили на 399 млн рублей.

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Татьяна Демина