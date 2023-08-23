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Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

22:51, 23.08.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны страны.

— Сегодня около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Сегодня в селе Лавы Валуйского округа в Белгородской области ВСУ обстреляли санаторий, в результате чего погибли трое мирных жителей. Также в регионе сбили беспилотник самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Айрат Назипов
Происшествия

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