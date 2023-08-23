Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью
Российские средства ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны страны.
— Сегодня около 22:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Сегодня в селе Лавы Валуйского округа в Белгородской области ВСУ обстреляли санаторий, в результате чего погибли трое мирных жителей. Также в регионе сбили беспилотник самолетного типа вооруженных сил Украины (ВСУ).
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