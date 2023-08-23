Саммит БРИКС в Казани может стать первым мероприятием, в котором примут участие новые члены союза

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Саммит БРИКС в Казани в 2024 году станет первым мероприятием на высшем уровне, в котором примут участие принятые в объединение новые страны. Такое заявление сделал шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал.

— Решение есть. Было принято решение о расширении, так что в России будет первая встреча увеличившейся семьи БРИКС, — цитирует его ТАСС.

При этом Суклал не стал уточнять количество стран, которые могут войти в БРИКС.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сегодня представители организации пришли к согласию по вопросу расширения союза. Организация приняла документ, в котором излагаются принципы расширения группы.

Следующий саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани в октябре 2024 года. Конкретные даты пока не согласованы.

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Айрат Назипов