Тренер «Ак Барса» об игре с «Ладой»: «Соперник играл достойно и напрягал нас, мне понравилось»

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов, комментируя победу казанской команды над «Ладой» (3:2) в первом матче Кубка губернатора Челябинской области, отметил, что игра была непростой.



— Соперник напрягал нас, мы старались все эти сложности преодолеть. Есть моменты, которые мы должны поправить. Это последний турнир, где команда может что-то изменить и хорошо подготовиться к регулярному чемпионату. Соперник играл достойно, мне понравилось, — приводит его слова пресс-служба клуба.

Билялетдинов отметил игру новичка команды Евгения Свечникова:

— Считаю, для первого матча он сыграл нормально. Ему сложно, надо перестроиться, необходимо время… Пока мы даем ему возможность поиграть. Посмотрим, где будем его использовать.

Счет в матче на шестой минуте открыл «Ак Барс» — шайбу в ворота хоккейного клуба из Тольятти забросил Дмитрий Яшкин. Спустя минуту «Лада» сравняла счет. Первый период закончился со счетом 1:1. Во втором периоде Дмитрий Яшкин оформил дубль — он забросил шайбу в ворота соперника на 23-й минуте. На 31-й минуте преимущество «Ак Барса» увеличил Никита Дыняк.

Матч проходил в Челябинске на ледовой арене «Трактор». Предсезонный турнир будет проходить с 23 по 26 августа.

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Маргарита Головатенко