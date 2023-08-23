Казанский «Ак Барс» обыграл ХК «Лада»

Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов (архив)

Казанский «Ак Барс» обыграл хоккейный клуб из Тольятти «Лада» в матче Кубка губернатора Челябинской области. Он завершился со счетом 3:2.

Счет в матче на шестой минуте открыл «Ак Барс» — шайбу в ворота хоккейного клуба из Тольятти забросил Дмитрий Яшкин. Спустя минуту «Лада» сравняла счет. Первый период закончился со счетом 1:1.

Во втором периоде Дмитрий Яшкин оформил дубль — он забросил шайбу в ворота соперника на 23-й минуте. На 31-й минуте преимущество «Ак Барса» увеличил Никита Дыняк.

Матч проходил в Челябинске на ледовой арене «Трактор». Предсезонный турнир будет проходить с 23 по 26 августа.



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Татьяна Демина