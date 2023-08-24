Больше половины казанцев хотели бы стать миллионерами

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

63% жителей Казани мечтают стать миллионерами, 30% горожан такая перспектива не привлекает. Об этом свидетельствуют результаты исследования УК ПСБ.

Остальные 7% казанцев ответили, что уже имеют эту сумму на счету.

56% жителей Казани уверены, что смогут накопить один миллион рублей. 10% респондентов планируют достичь этой цели за год, 26% — за два, 42% — за три. Для увеличения благосостояния 39% горожан собираются откладывать средства, 28% — увеличивать рабочую нагрузку, еще 20% — заниматься инвестициями на бирже.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

У респондентов не было единого мнения о том, кого именно считать миллионером. Если для 15% казанцев это просто обладатель миллиона рублей, то остальные опрошенные считают, что он должен обладать большими накоплениями. 23% горожан назвали сумму в $1 млн и более, 32% — 30 млн рублей, 18% — от 20 миллионов рублей и 12% — от 10 миллионов рублей.



Недавнее исследование показало, что почти половина россиян — 42% — на регулярной основе откладывают деньги. Еще 39% респондентов заявили, что откладывать им удается не всегда. Совсем не пользуются такой практикой 19% опрошенных.

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Галия Гарифуллина